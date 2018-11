L'Ukraine et la Russie à couteaux tirés

Après l’incident entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch, plusieurs dirigeants politiques européens ont évoqué la possibilité de nouvelles sanctions économiques contre Moscou. Les députés ukrainiens ont approuvé lundi soir l’instauration de la loi martiale, accentuant selon le Kremlin les risques d’une escalade du conflit. La Russie promet ainsi de déployer un nouveau système antiaérien S-400 en Crimée.

À l’issue de plusieurs heures de discussions houleuses et d’un discours à la tribune du président ukrainien Petro Porochenko, le Parlement ukrainien a accepté le lundi 26 novembre au soir de voter l’introduction d’une loi martiale fortement nuancée par rapport au décret initial soumis par le chef de l’État. De son application au pays tout entier, le texte final se restreint aux 10 régions frontalières (terrestres et maritimes) avec la Russie et la région indépendantiste pro-russe de Transnistrie, en Moldavie, pour un délai de 30 jours.

"La loi martiale ne sera imposée que dans le cas d’une agression militaire russe." Petro Porochenko Président ukrainien

Le vote du maintien des élections présidentielles au mois de mars prochain, imposé par les parlementaires dans la foulée, semble indiquer qu’en interne, cette loi suscite des craintes au moins aussi fortes que ne l’est la menace russe après les incidents du dimanche 25 novembre en mer d’Azov. Le décret initial, dont un article avait été gardé secret par le gouvernement, laissait en effet craindre des manquements aux principes démocratiques durant la campagne, sinon son report pur et simple.

Dans les faits, les possibles restrictions de liberté pour les citoyens ukrainiens n’ont pas encore été clairement définies par les autorités, qui se sont pour l’instant efforcées de rassurer la population: "La loi martiale ne sera imposée que dans le cas d’une agression militaire russe sur le terrain. Si nous parvenons à éviter ce scénario […] il n’y aura aucune restriction des droits, il n’y aura aucune restriction des libertés", a déclaré Porochenko devant le Parlement.

Il s’agit principalement d’un renforcement des installations militaires et de l’organisation de plans de défense et de mobilisation en cas d’agression, comme l’a rappelé le Président ukrainien. Les mesures de restrictions susceptibles d’être imposées par la loi martiale ne seront prises qu’en cas d’invasion militaire: "Dès qu’un soldat russe aura franchi la frontière, je ne perdrai pas une seconde pour protéger la terre d’Ukraine."

Les incidents et le vote de la loi martiale auront cependant eu pour résultat majeur de replacer l’Ukraine au centre des préoccupations de la communauté internationale et de réactiver le soutien de ses principaux alliés, avec la convocation en urgence, lundi 26 novembre, d’une réunion du conseil de sécurité de l’ONU et l’appel aux deux parties à engager une désescalade rapide afin d’éviter des "conséquences imprévisibles", rejoint en cela par de nombreuses chancelleries européennes et les Etats-Unis.

La question de nouvelles sanctions européennes sera à l’étude à l’occasion d’une réunion en décembre, a annoncé ce mardi la ministre autrichienne des Affaires étrangères, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE.

Sanctions alourdies?

Si aucune mesure n’a encore été prise par les instances européennes, le gouvernement allemand a également fait savoir qu’il n’excluait pas la possibilité d’alourdir le régime de sanctions adopté en réponse à l’annexion de la Crimée en 2014. L’Allemagne et la France se sont d’ailleurs proposés dès lundi pour organiser une médiation entre les deux parties, sans résultat pour l’instant puisque Moscou ne semble pas, à l’heure actuelle, prêt à revenir sur ses positions. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a accusé de son côté l’Ukraine d’avoir organisé une provocation afin de "noircir l’image de la Russie", et le Président russe Vladimir Poutine a d’ores et déjà mis en garde les autorités ukrainiennes contre tout acte "irréfléchi". Poutine a fait part de sa "sérieuse préoccupation" à la chancelière allemande Angela Merkel, au cours d’un entretien téléphonique, lui demandant de faire pression sur Kiev. Aux yeux de Vladimir Poutine, "il est évident que tout cela a été fait en lien avec la campagne électorale en Ukraine".

Enfin, un tribunal de Crimée a commencé ce mardi à placer en détention provisoire les marins ukrainiens capturés par les gardes-côtes russes au large de cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie.