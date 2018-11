L'agenda très bilatéral du G20 de Trump

C’est ce vendredi que s’ouvre le sommet du G20 à Buenos Aires. Un sommet qui se clôturera samedi et dont on n’attend pas grand-chose sur le plan multilatéral. Les chefs d’État et de gouvernement des vingt premières puissances mondiales discuteront essentiellement de questions commerciales et climatiques. Or, il s’agit de deux domaines dans lesquels les États-Unis se sont isolés depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, compliquant par la même occasion la recherche de consensus internationaux. Et lorsqu’ils sont atteints, la participation de Washington n’est plus garantie, comme on l’a vu au G7 qui s’était tenu au Canada cet été et dont le communiqué avait été dénoncé par le président américain à la dernière minute. C’est donc du côté des rencontres bilatérales qu’aura Trump avec ses homologues chinois et russe, voire avec le prince héritier d’Arabie saoudite, que se tourneront tous les regards.