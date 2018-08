L'aide humanitaire, une activité de plus en plus risquée

Le nombre de travailleurs humanitaires tués augmente. Soudan du Sud, Syrie, Afghanistan et République centrafricaine sont les pays les plus risqués.

Près de 140 travailleurs humanitaires ont été tués l'année dernière dans le monde, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 2016, selon les données publiées cette semaine par le centre de recherches indépendant Humanitarian Outcomes. Pour la troisième année consécutive, c'est au Soudan du Sud que le bilan a été le plus lourd. La République centrafricaine , où les violences à l'encontre des ONG ont été multipliées par trois, est passée au quatrième rang, derrière la Syrie et l' Afghanistan .

Une marge de manoeuvre réduite

Les risques qu'ils encourent limitent le rayon d'action et la marge de manoeuvre des travailleurs humanitaires, souligne Sofie Garde Thomle, chef du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) en Afrique occidentale et centrale. "Plus important encore, le manque d'accès signifie que nous sauvons beaucoup moins de vies. Il y a 10 ou 20 ans, c'était complètement différent", se souvient-elle, dénonçant la multiplication des atteintes au droit humanitaire et des violations des lois de la guerre.