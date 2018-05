L'ambition climatique a fait défaut à Bonn

Car pour que l’Accord de Paris puisse entrer comme prévu en vigueur en 2020, il faut compléter le cadre général de règles détaillées – un "rule book". Il faut une définition commune, cohérente de la manière dont chaque État définit et mesure ses engagements climatiques , un accord sur la manière dont ils sont contrôlés, comptabilisés, sur le degré de transparence des comptes nationaux, et la flexibilité éventuelle à accorder aux pays en développement.

Et comme à chaque session de négociation, la question du financement climatique est remise sur le métier, bon indicateur du degré de confiance entre les pays "en voie de développement", qui veulent voir la couleur des aides, et les pays "développés" qui tiennent les cordons de la bourse. L’aide promise pour faire face au défi climatique doit atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020, mais en l’absence de standards clairs, les pays bénéficiaires réclament plus de clarté – et de prévisibilité – sur la façon dont cette aide va se matérialiser.