L'éclipse lunaire du siècle aura lieu ce vendredi

Ce vendredi soir, les Belges pourront observer l'éclipse lunaire totale la plus longue du siècle. Passant intégralement dans l'ombre de la Terre, la Lune prendra une teinte cuivrée pendant plusieurs heures.

C'est une Lune rousse qui se lèvera vendredi soir au-dessus de la Belgique. Elle entrera alors parfaitement dans l'axe du Soleil et de la Terre. Les rayons du premier seront bloqués par la seconde, à l'exception des teintes les plus rougeâtres qui, diffusées par notre atmosphère, donneront une teinte cuivrée à la Lune. Un événement qui n'arrive que deux fois dans l'année.

Le phénomène sera observable par l'essentiel de l'Humanité.

Mais ce qui rend ce vendredi si exceptionnel, c'est le temps que passera la Lune dans l'ombre de notre planète: étant sur l'un des points les plus éloignés de son orbite, notre satellite passera une heure et 43 minutes au cœur de la pénombre terrestre. Il s'agit rien de moins que de la plus longue éclipse lunaire totale du XXIe siècle. On n'avait pas observé d'éclipse aussi longue depuis l'an 2000, et un tel alignement des astres ne se reproduira donc pas de sitôt.

Heureusement, le phénomène sera observable par l'essentiel de l'humanité. En Afrique de l'Est et en Asie centrale, les amateurs d'astronomie auront le loisir d'observer la Lune tout au long de sa traversée de l'ombre terrestre. Les Européens et les Sud-Américains pourront eux admirer un levée de Lune cuivrée. Seule l'Amérique du Nord, alors tournée vers le Soleil, n'aura pas la chance d'admirer la Lune. Mais il sera toujours possible de suivre l'évènement en direct sur des sites tels que Virtual Telescope.

Vue en plein écran La couleur cuivrée de la lune est provoquée par la manière dont notre atmosphère diffuse la lumière du soleil. ©EPA

Sur notre continent, nul besoin de lunettes pour profiter du spectacle: les éclipses de lune n'ont pas la force des éclipses solaires. Mais des jumelles ou un téléscope vous permettront de mieux apprécier la vue, d'autant plus qu'il s'agira de la plus petite Lune de l'année. Il faudra alors être prêt dès le levée de l'astre, vers 21h27. L'éclipse totale commencera quelques minutes plus tard, pour prendre fin à 23h15. La Lune sortira alors progressivement de l'ombre de notre planète, et reprendra peu à peu son éclat blanchâtre lorsque sonnera minuit.