L'étrange Noël de Monsieur Trump

Donald Trump, en retirant ses troupes de Syrie et la moitiés des GI d'Afghanistan, provoque le départ de son ministre de la Défense Jim Mattis. Et une vive inquiétude dans le monde, alors que débute la "trêve de Noël". Le président américain est de plus en plus isolé.

Après avoir annoncé mercredi le retrait des deux mille soldats des Forces spéciales basés en Syrie, Donald Trump a fait part jeudi de son intention rappeler la moitié des forces américaines présentes en Afghanistan, jusque 7.000 militaires sur les 14.000 basés dans cette région instable.

Vue en plein écran Jim Mattis ©AFP

En désaccord avec cette politique, le ministre de la Défense Jim Mattis a démissionné, l'ancien général des Marines s'ajoutant à la listes de plus d'une dizaine de ministres et de conseillers de Trump débarqués en un an. Modéré, rassurant pour les alliés occidentaux des États-Unis, Jim Mat

tis parvenait à tempérer l'exigence de Trump pour qui "ceux qui veulent être protégés doivent payer".

En deux jours, le président des États-Unis a amorcé le retour de son pays vers un isolationnisme militaire antérieur à la première guerre du Golfe.

Le retour de la loi de la jungle

Ces deux décisions brutales, prises à l'entame de la "trêve de Noël" et sans concertation avec ses alliés de l'OTAN, donnent corps à la politique de repli promise depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Cette accélération inattendue provoque une vive inquiétude dans les capitales, de Londres à Séoul. La Corée du Sud craint être la suivante sur la liste des retraits militaires.

Donald Trump range aux archives la doctrine des "États-Unis gendarmes du monde" née sous Georges Bush Senior. Les conséquences sur l'équilibre mondial sont incalculables. Mis en parallèle avec l'hostilité du président américain envers l'OMC et d'autres régulateurs internationaux, repli fait craindre un retour de la loi de la jungle dans la monde.

Le Noël des talibans

Vue en plein écran L'armée afghane sort déforcée du retrait de la moitié des GI du pays ©EPA

Le retrait de la moitié des troupes américaines d'Afghanistan mine les efforts de paix du gouvernement afghan et de son président Ashraf Ghani. Les talibans crient victoire. Pour eux, c'est Noël avant l'heure.

'Ce retrait précipité d'Afghanistan va contribuer au chaos. Même le Pakistan regrette cette décision". Jeff Hawkins Ancien diplomate américain, chercheur à l'IRIS et professeur à Sciences po

"Le timing est intéressant, car des négociations de paix sont en cours avec l'envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad. Cela donne l'impression que les États-Unis sont un allié qui ne consulte pas. C'est déstabilisant. Si on ajoute la démission de Mattis, cela devient très inquiétant", dit Jeff Hawkins, ancien diplomate américain, chercheur à l'IRIS et professeur à Sciences po. "Ce retrait précipité d'Afghanistan va contribuer au chaos. Même le Pakistan regrette cette décision".

Un accord de paix était proche, disait-on. Désormais, la guerre civile couve à nouveau."J'ai été en poste en Afghanistan. Ce retrait va laisser Ashraf Ghani dans l'embarras. L'armée afghane avait déjà de la peine à s'imposer".

Depuis leur fondation, les États-Unis passent régulièrement de l'isolationnisme au libre-échange. Mais cette fois, le retour de balancier est violent. "Il y a toujours aux États-Unis un courant isolationniste lié au populisme", ajoute Jeff Hawkins."Donald Trump incarne désormais l'isolationnisme en opposition avec sa propre administration et son propre parti. Cela révèle sa vraie personnalité".

Le Moyen-Orient recomposé

Vue en plein écran Convoi de la coalition occidentale contre Daesh dirigée par les Etats-Unis ©REUTERS

Le départ des Forces spéciales américaines de Syrie affaiblit la coalition des alliés contre Daesh. Sans la force de frappe des États-Unis, ses jours sont comptés. La recomposition géopolitique en cours de la région s'accélère brutalement.

Les grands vainqueurs sont la Russie, la Turquie et l'Iran, qui peuvent se partager le pays. Le terrorisme local ne paraît pas, pour autant, vaincu. Le risque est réel de voir l'Etat islamique reprendre des forces que ce soit dans la région ou sous forme de réseau international.

Les grands perdants sont les Kurdes, lâchés par les États-Unis alors qu'ils ont opposé une résistance héroïque aux terroristes islamistes.

Israël voit sa frontière nord menacée par les troupes du Hezbollah aguerries au contact des Russes et les gardiens de la révolution iranienne qui massent à Palmyre des missiles pointés vers le Golan. "De toute manière, nous allons continuer à nous protéger de la même manière", a relativisé Benjamin Netanyahu. En coulisse, plusieurs sources regrettent le départ des troupes américaines qui lève un verrou et "permet à Téhéran de terminer le pont terrestre reliant l'Iran à la Méditerranée".

Trump de plus en plus isolé

Le timing de ces décisions surprend tout le monde, sans que l'intérêt politique de Donald Trump ne soit clairement identifié. Le président américain a besoin des Républicains pour le vote du budget et tenir face aux affaires en cours, comme l'enquête du procureur Mueller et la commission sénatoriale sur l'ingérence de la Russie dans la dernière présidentielle.

"Il y aura un après Trump" Jeff Hawkins Ancient diplomate américain, chercheur à l'IRIS et professeur à Sciences Po

Plutôt que de chercher des appuis, Donald Trump prend des décision qui isolent son pays dans le monde et leur auteur à la Maison-Blanche. Et font monter sa cote de popularité au Kremlin. Tout cela sans temporairement, car "les Etat-Unis ne se limitent pas à un seul président", assure Jeff Hawkins, "il y aura un après Trump".