L'expansion militaire et nucléaire chinoise inquiète les États-Unis

Les missiles balistiques intercontinentaux DF-41, pour lesquels la Chine construit plus de 100 nouveaux silos.

La Chine construit plus de 100 nouveaux silos nucléaires, un tournant majeur dans l'évolution de sa force de dissuasion. La montée en puissance de l'armée chinoise inquiète de plus en plus les États-Unis.

Les États-Unis se sont inquiétés jeudi de la construction par la Chine de 149 silos pour des missiles balistiques intercontinentaux dans le désert, près de la ville de Yumen (nord-ouest). L'information a été révélée le jour même par le Washington Post. Cette construction pourrait signifier une "expansion majeure des capacités nucléaires chinoises", selon le quotidien américain.

La Chine construirait depuis le début de l'année plus de cent silos susceptibles d'abriter des missiles DF-41 d'une portée de 12.000 à 15.000 km, pouvant atteindre les États-Unis ou l'Europe, d'après une recherche menée sur la base de photos satellites par le James Martin Center for Nonproliferation Studies (Californie).

"Ces informations, ajoutées à d'autres développements, suggèrent que l'arsenal nucléaire de la Chine va s'accroître plus vite, et à un niveau plus élevé, que ce qui était attendu auparavant", a réagi le porte-parole du département d'État, Ned Price.

À l'heure actuelle, la Chine détient un arsenal de 250 à 300 armes nucléaires, ce qui reste bien en dessous des capacités américaines et russes, évaluées à 11.000 unités.

"Nous pensons que la Chine étend ses forces nucléaires en partie pour maintenir une force de dissuasion qui peut survivre à une première frappe américaine en nombre suffisant pour vaincre les défenses antimissiles américaines", a indiqué l'auteur de l'étude, Jeffrey Lewis.

Pour les États-Unis, la perspective de voir la Chine devenir la première puissance mondiale commerciale et militaire signifie la fin de leur leadership mondial.

Lors du sommet de l'Otan en juin, le président des États-Unis, Joe Biden, avait pressé ses alliés de soutenir les États-Unis face à la "menace systémique" que représente, selon la Maison-Blanche, l'expansion chinoise. Les Européens avaient réagi timidement, le président français, Emmanuel Macron, prenant même ses distances avec Joe Biden sur ce point, estimant que la relation avec la Chine ne se limite pas aux aspects militaires.

"Une expansion militaire à couper le souffle"

En avril, l'amiral Charles Richard, qui commande les forces nucléaires américaines, avait dénoncé au Congrès américain une "expansion militaire chinoise à couper le souffle".

L'armée populaire de libération chinoise (APL) a, sur papier, une vocation défensive. Mais ces dernières années, l'Empire du Milieu a augmenté ses dépenses militaires pour arriver à 277 milliards de dollars en 2020, alors que la Russie a dépensé 48 milliards. Les États-Unis sont restés en tête, avec 750 milliards.

Le président chinois, Xi Jinping, a fait part de son intention de moderniser l'APL d'ici 2035 et d'en faire "une force militaire de classe internationale" d'ici 2049. En réalité, la Chine est déjà devenue un superpuissance militaire.

Un rapport au Congrès sur l'évolution de l'armée chinoise publié en septembre 2020 fait état d'une progression sans précédent ces dernières années. Désormais, la Chine dispose de la plus importante flotte militaire du monde, avec plus de 300 navires et sous-marins contre 293 pour les États-Unis. Cette force ne cesse de croître, la Chine ayant d'importantes capacités de constructions navales.

L'armée de terre chinoise est la plus grande de la planète, en nombre de combattants actifs (1,3 million), selon ce rapport. L'armée de l'air atteindrait 2.000 avions de combat, ce qui en fait la troisième du monde. La Chine dispose aussi de l'une des plus importantes forces de défense anti-aérienne.

Pour l'instant, l'armée des États-Unis reste la plus puissante, en raison de ses capacités de combat et de son expérience. Quant à l'APL, elle ne s'est plus engagée depuis 1979, lors de sa défaite face à l'armée vietnamienne. Mais les forces chinoises ambitionnent d'atteindre dans les prochaines années les capacités de l'armée américaine.

