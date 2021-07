L'humanité a épuisé ses ressources naturelles annuelles...

Ce jeudi, nous aurons épuisé les ressources naturelles que la planète peut produire pour un an. C'est le jour du dépassement. Les pistes existent pour retarder celui-ci.

Ce jeudi 29 juillet sera le "jour du dépassement" des ressources planétaires. Cinq mois avant la fin de l'année, nous, les Terriens, aurons épuisé les ressources que notre planète offre pour un an . On parle de dépassement lorsque la pression humaine dépasse les capacités de régénération des écosystèmes naturels . Exprimé autrement: il faudrait cette année 1,7 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable.

L'an dernier, le franchissement de cette frontière avait eu lieu trois semaines plus tard , mais le covid avait alors freiné la consommation . En 2021, nous voilà revenus au niveau de 2019 , alors que le covid a encore paralysé nos modes de fonctionnement et que la conscience de l'urgence s'imprègne progressivement dans les mœurs.

La Belgique est un cancre

L'ONG américaine Global Footprint Network, qui calcule chaque année cette date, explique que ce rebond est dû notamment à la hausse des émissions de CO2, avec une empreinte carbone en augmentation de 6,6% sur un an, et à une diminution de la biocapacité forestière mondiale de 0,5% à cause, surtout, du pic de déforestation en Amazonie.