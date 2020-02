L'incertitude pèse sur l'accord entre les Etats-Unis et les talibans

Les Etats-Unis et les talibans signent ce samedi un accord historique à Doha , visant à préparer un retrait des troupes américaines de l'Afghanistan et à lancer des négociations de paix inter-afghanes . Une trêve partielle avait démarré le 22 février en Afghanistan, préalable à la signature de l'accord.

L'accord prévoit que les Etats-Unis commencent par retirer certains de leurs 13.000 soldats du pays. En échange, les talibans devront empêcher les zones qu'ils contrôlent de devenir des paradis terroristes. Ils devront également entamer des pourparlers avec les négociateurs du gouvernement afghan, de l'opposition et de la société civile en vue d'un cessez-le-feu durable et, espèrent les Etats-Unis, d'un éventuel accord politique.

Incertitudes

L'accord est censé mettre fin à des combats qui durent depuis 18 ans et des incertitudes persistent quant à une résolution possible de la crise politique en Afghanistan, pays ravagé par la guerre depuis 40 ans. "En théorie, une dizaine de jours après l'accord, il est prévu que les négociations soient entamées. Un problème subsiste, c'est la division au sein du gouvernement actuel de Kaboul", explique Karim Pakzad, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). La situation politique en Afghanistan reste très instable, avec un gouvernement et une opposition qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une délégation commune et représentative en vue des négociations.