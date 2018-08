L'intelligence artificielle, meilleure que votre ophtalmo?

Fort de ce résultat positif, DeepMind entend désormais passer à la vitesse supérieure et déployer dès 2019 des essais cliniques en ce sens, main dans la main avec ses partenaires que sont le Moorfields Eye Hospital et l’Institut d’ophtalmologie de l’University College London (UCL). Dans le cas où les tests réalisés déboucheraient sur des données probantes, la firme indique qu’elle plancherait alors sur la création d’un produit approuvé par le régulateur , qu’elle pourrait ensuite distribuer à travers le Royaume-Uni.

Taux d’erreur inférieur

Dans un premier temps, si tous les feux sont au vert, un premier prototype devrait être mis gratuitement à disposition des 30 hôpitaux et cliniques de Moorfields, par lesquels passent 300.000 patients par an, pour près de 1.000 scans réalisés quotidiennement, d’après DeepMind. Une manière de constater en pratique le gain de temps qui pourrait en résulter – pour un taux d’erreur, il faut le souligner, inférieur (5,5%) à celui des docteurs (entre 6,7% et 24,1%, taux passant entre 5,5% et 13,1% dès lors que des informations contextuelles étaient apportées par les patients) ayant participé à l’étude –, permettant dès lors aux médecins de se concentrer sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée.