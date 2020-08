L'océan pourrait contenir dix fois plus de plastique qu’estimé

L'inconnue des abysses

Les océanographes anglais ont collecté des échantillons d'eau de mer à 5% de profondeur au cours d’une expédition en 2016. Ils ont utilisé des techniques d'imagerie spectrale pour identifier les contaminants qui la composaient, en se concentrant sur les microparticules des trois types de plastiques les plus répandus : le polyéthylène (sacs, film alimentaire...), le polypropylène (emballages, pailles, masques chirurgicaux...) et le polystyrène (frigolite). Ils ont ainsi déterminé qu’ il y a entre 12 et 21 millions de tonnes de ces particules de ces plastiques invisibles à l’œil nu rien que dans les 200 premiers mètres de profondeur de l’océan Atlantique .

En supposant que cette densité de microplastiques soit représentative de celle contenue jusqu'au plancher océanique, "l'océan Atlantique pourrait contenir environ 200 millions de tonnes de résidus plastiques dans ces catégories spécifiques de polymères et de taille", souligne Richard Lampitt, l'autre co-auteur de l’étude. En tout état de cause, sachant que des plastiques d'autres tailles et types sont présents dans l'océan, "tant les intrants que les stocks de plastiques océaniques sont beaucoup plus élevés que précédemment évalué", notent les chercheurs.