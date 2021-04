L'opposant russe Alexeï Navalny finalement transféré à l'hôpital

Menaces de Joe Biden

Pour leur part, les États-Unis ont prévenu qu'il y aurait des "conséquences" pour la Russie "si Navalny meurt". "Quant aux mesures spécifiques que nous prendrions, nous étudions différents types de coûts que nous imposerions, et je ne vais pas les révéler publiquement à ce stade mais nous avons indiqué qu'il y aura des conséquences si M. Navalny meurt", a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale. L' ambassadeur américain en Russie retournera par ailleurs aux États-Unis "cette semaine" pour des "consultations", a annoncé l'ambassade ce mardi.

La Cour européenne des droits de l'Homme ( CEDH ) est entrée dans la danse, transmettant lundi des questions à la Russie sur ses conditions de détention, s'inquiétant notamment de savoir si celles-ci étaient "compatibles avec son droit à la vie" . Plus de 70 personnalités dont les acteurs Jude Law, Vanessa Redgrave et Benedict Cumberbatch ont par ailleurs appelé à fournir à Alexeï Navalny les soins nécessaires.

Le Kremlin rejette les critiques

Les partisans de l'opposant âgé de 44 ans, qui a survécu de justesse à un empoisonnement ordonné selon lui par le Kremlin, ont appelé à des manifestations dans toute la Russie ce mercredi 21 avril, jour de l'adresse annuelle au Parlement de Vladimir Poutine. Le ministère de l'Intérieur a prévenu qu'il ne permettrait aucune "déstabilisation" et qu'il prendrait "toutes les mesures qui s'imposent". Le parquet veut également faire interdire le mouvement de Navalny , le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), pour "extrémisme".

Déploiement massif à la frontière ukrainienne

Le sort d'Alexeï Navalny était par ailleurs au programme, lundi, d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27, consacrée plus largement aux rapports avec la Russie, avec notamment le déploiement de troupes russes aux abords de l'Ukraine et les expulsions croisées de dizaines de diplomates russes et tchèques.