L'urgence de rapatrier les "enfants de Daech"

Le patron du réseau européen d’experts sur la radicalisation, Omar Ramadan, presse les États européens à organiser le retour des enfants de djihadistes sous leur responsabilité. La Belgique en compte au moins 114, dont les trois quarts ont moins de six ans et ne représentent donc pas une menace directe. Mais plus on attend, plus leur réintégration dans la société sera difficile et périlleuse.