La Belgique entre au Conseil de sécurité de l'Onu avec 181 voix

C'est officiel, la Belgique siégera comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies en 2019-2020.

Après près de dix ans de campagne, des centaines de rencontres bilatérales et multilatérales, ça y est. La Belgique a été élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Elle y siégera en 2019 et 2020. Si Didier Reynders espérait obtenir 180 voix, la Belgique en a obtenu 181.





Vue en plein écran ©BELGA

Au total, 5 nouveaux membres non permanents ont été élus. Il s'agit donc de la Belgique et de l'Allemagne pour le groupe régional des pays d'"Europe occidentale et autres" (WEOG), mais aussi de la République dominicaine pour représenter l'Amérique latine et les Caraïbes, et de l'Afrique du sud sur le quota africain, alors que l'Indonésie s'est adjugée l'unique siège revenant au groupe Asie-Pacifique.

Il s'agissait de remplacer la Bolivie, l'Ethiopie, le Kazakhstan, la Suède alors que l'Italie et les Pays-Bas se sont partagés - la première en 2017, les seconds en 2018 - le cinquième siège à renouveler, une solution rare mais pas inédite.

La Belgique a déjà siégé à 5 reprises au Conseil de sécurité des Nations unies, soit 10 ans au total. En: 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992, 2006-2007.

> Lire La Belgique doit être élue au Conseil de sécurité des Nations unies ce vendredi

→ La procédure pour obtenir un siège à l'Onu

Vue en plein écran ©BELGA

Les 193 pays des Nations unies sont répartis en cinq zones géographiques: la Belgique est membre du groupe "Weog" qui regroupe les pays d’Europe occidentale et "autres", soit des États comme le Canada ou les Etats-Unis. À côté de ce groupe, quatre autres groupes: Asie, Afrique, Europe orientale et Amérique latine.