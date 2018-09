La Belgique et la Turquie relancent leur coopération

Charles Michel a rencontré longuement le Président turc Recep Tayyip Erdogan lundi à New York, en marge de l'assemblée générale des Nations unies. Les deux hommes ont eu une discussion "franche et ouverte". Ils ont convenu de relancer la coopération entre les deux pays, en particulier en matière d'échange de renseignements.

Les deux dirigeants ont évoqué le rôle de la Turquie en Syrie, la lutte contre le terrorisme, la question migratoire et les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Ils ont convenu de renforcer leur coopération politique , mise à mal depuis le coup d'Etat manqué en juillet 2016 et la dérive autoritaire du président turc.

"Nous avons eu une discussion franche et ouverte", confie Charles Michel. Les deux hommes se sont vu pendant une heure et quart. "Notre rencontre a duré plus longtemps que prévu. Je pense que le président Erdogan a apprécié que je quitte le langage diplomatique pour être franc et direct avec lui".