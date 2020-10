"La Biélorussie avant la révolte, c’était 'Le Silence des agneaux'"...

«Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde», a écrit l’écrivain russe Léon Tolstoï. Cent ans plus tard, en Biélorussie, les femmes écrivent l’histoire. Depuis août, elles abandonnent leurs foyers par milliers et rejoignent les hommes pour réclamer le départ du dernier dictateur d’Europe, Alexandre Loukachenko. Elles sont en première ligne, face à la police et au KGB.