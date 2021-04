Une guerre civile menace la Birmanie, isolée du monde depuis le putsch. Un gouvernement en exil s'organise. La junte birmane est protégée par la Chine, désireuse d'accroître sa puissance économique et militaire.

Deux mois après le coup d'État militaire, c'est le bain de sang en Birmanie. Les manifestations de l'opposition ont entraîné la mort d'au moins 543 civils abattus par les forces de l'ordre, dont une cinquantaine de jeunes et d'enfants. La plupart ont été tués chez eux. Plus de 2.700 personnes ont été arrêtées. Beaucoup ont disparu.

Les Birmans sont abandonnés à leur sort par la communauté internationale, dont les réactions se limitent à des protestations ou à des menaces de sanctions laissant indifférente la junte militaire. Les États-Unis et le Royaume-Uni évoquent la prise de sanctions internationales au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Mais la Chine et la Russie, proches de l'armée birmane, s'y opposent.

"La situation se dégrade à une vitesse extrême . La Birmanie est proche de la guerre civile", dit un investisseur européen basé à Rangoon . "Le pays se vide de ses étrangers. Les Français ont quitté le pays le 2 avril." Il ne reste plus sur place que trois ou quatre Belges, alors qu'ils étaient une soixantaine il y a deux mois .

Les Birmans sont entre 80% et 90% à désapprouver la prise de pouvoir des militaires.

"Les opposants forment un gouvernement en exil, qui devrait être installé à New York et avoir plusieurs antennes en Europe."

Un gouvernement en exil

Les armes commencent à circuler au sein du mouvement d'opposition. De plus en plus de dissidents se réfugient auprès des milices ethniques basées dans les terres reculées. Un tiers de la population birmane est composée de sept grands groupes ethniques en lutte contre le pouvoir central depuis des décennies (Shans, Môns, Karens, Karennis, Chins, Kachins, Arkanais). Le vieux rêve de réunir ces forces contre la puissante armée birmane est loin de se réaliser, ces groupes étant divisés par les trafics de drogues et des luttes intestines.