La COP25 craint que Chine et USA restent cois sur le climat

La COP25 s’est fixée deux objectifs: encadrer de manière plus stricte les marchés carbone et revoir à la hausse les engagements des États. Les experts doutent cependant que de grandes économies comme la Chine fassent des annonces.

Agir plus et plus vite. La COP25, le sommet de l’ONU sur le climat qui a commencé ce lundi à Madrid, a lancé un appel à la mobilisation pour enrayer les effets du réchauffement climatique, plus rapides et plus dévastateurs que prévus. Objectif premier de cette réunion: fixer de nouvelles "ambitions", mot-clé de la rencontre, afin d’essayer d’obtenir, sans toutefois l’espérer, la neutralité carbone en 2050.