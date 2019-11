La COP25, un défi logistique et un coup de pub pour Madrid

Des coups de marteau résonnent dans les hangars de l’Ifema, le palais des congrès de Madrid où se tiendra à partir de lundi, et ce pendant deux semaines, la COP25, la 25e édition du grand sommet sur le climat lancé par l’ONU en 1995. Les équipes techniques travaillent nuit et jour pour que tout soit prêt pour accueillir les 25.000 participants de cette grand-messe contre le réchauffement global qui aurait dû avoir lieu au Chili.

"Nous avons fait en un mois ce qui d’habitude demande un an de préparation."

"Nous avons fait en un mois ce qui d’habitude demande un an de préparation", a expliqué Teresa Ribera, la ministre espagnole de la Transition écologique, lors d’une rencontre avec la presse étrangère. Grâce à "l’implication personnelle" de tous ceux qui ont participé à cette gigantesque opération, " nous avons relevé le défi" , a-t-elle souligné.

Sommet à 60 millions

Pour la ministre Ribera, le but de la conférence, qui reste sous la présidence chilienne, est "d’insuffler un nouvel élan au multilatéralisme constructif et à l’activisme militant car nous devons faire beaucoup plus en moins de temps" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.