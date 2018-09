La Californie se donne 25 ans pour passer une énergie "100% propre"

La Californie accélère le pas pour diminuer sa consommation d'énergies fossiles et rêve de passer à une énergie 100% propre d'ici 2045. Une loi vient d'être adoptée dans l'Etat américain pour arriver à cet ambitieux objectif.

L'été aura été suffocant de canicule et de mauvaises nouvelles. Une récente étude du CNRS constate le manque de mesures concrètes en faveur de la protection de l'environnement . Dans l'absence de nouvelles trajectoires, l'humanité pourrait connaître une augmentation de 3,2°C , d'après le thermomètre du Climate Action Tracker .

La Californie, à l'avant-garde de la cleantech et de la recherche, a décidé de mettre sa logique d'innovation au profit de la lutte contre le réchauffement climatique.

Aujourd'hui, la Californie dépend déjà à 20% de l'énergie solaire et éolienne, contre 8% pour l'ensemble des États-Unis.

"Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas immédiat, mais ce doit être fait", a expliqué le gouverneur Jerry Brown avant de signer la loi dans une cérémonie à Sacramento. "Avec cette loi, la Californie est sur les rails pour remplir les objectifs de l'accord de Paris et même aller au-delà", a-t-il lancé.

• Entré en vigueur le 4 novembre 2016 , après sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre de la planète . Le 1er juin 2017 , Donald Trump annonce que le pays de l'oncle Sam, 2ème émetteur mondial de gaz à effet de serre , se retire de l'accord de Paris, car "trop coûteux pour les États-Unis" .

• Conclu fin 2015 dans la capitale française par plus de 190 pays sous l'égide de l'ONU . Il vise à contenir le réchauffement sous le seuil de 2°C par rapport au niveau pré-industriel.

Car, c'est bien de l'accord de Paris dont il est question ici. Trois ans après sa signature par 190 pays, les observateurs sont encore plus inquiets. Et, des milliers d'élus, de maires, de responsables d'ONG et d'entreprises du monde entier sont attendus à San Francisco à partir de ce mercredi pour le Sommet mondial pour l'action climatique. Un rassemblement, au cœur de la Californie, destiné à relancer la mobilisation pour respecter les défis posés par l'accord de Paris.