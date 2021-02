La Nasa publie la première photo panoramique de Mars

Après le premier audio (une bourrasque de vent) jamais enregistré sur Mars et une vidéo plutôt spectaculaire de l'atterrissage du rover Perseverance, voici le premier panoramique de la planète rouge. La photo, reconstituée à partir de plusieurs clichés pris par le véhicule , montre la crête du cratère de Jezero , qui a contenu, selon les scientifiques, un profond lac dans lequel se jetait une rivière il y a environ 3,5 milliards d'années.

Le rover a réalisé 142 clichés à 360 degrés avec les appareils haute-définition installés sur son mât. "Nous sommes installés sur un très bon site , d'où on peut voir des caractéristiques très similaires à celles trouvées par Spirit, Opportunity et Curiosity (trois rovers ayant précédé Perseverance sur la planète rouge) sur leur zone d'atterrissage", s'est réjoui Jim Bell, de l'Université de l'Arizona.

Rappelons que la Nasa, l'agence spatiale américaine, a comme but explicite de trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge , et ce, en collectant jusqu'à une trentaine d'échantillons de roche pendant au moins deux ans.

Les caméras de Perseverance aideront les scientifiques à déterminer l'histoire géologique et les conditions atmosphériques du cratère, et à identifier les rochers et les sédiments qui seront prélevés avant d'être transportés sur Terre lors d'une future mission, prévue dans les années 2030.