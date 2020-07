La Nasa va chercher des traces de vie sur Mars

Le rover est le plus sophistiqué jamais envoyé par la Nasa sur Mars : il emporte un mini-hélicoptère qui tentera le premier vol d'un appareil sur une autre planète, un système qui doit permettre de tester la production d'oxygène sur place , et des micros qui pourraient être les premiers à enregistrer du son martien.

La Nasa a ensuite annoncé des délais anormaux dans les communications avec le vaisseau, et que celui-ci s'était placé en "mode sans échec", ce qui signifie qu'il n'utilise plus que ses fonctions essentielles. En cause: probablement une température plus froide qu'anticipé lorsque le vaisseau est passé dans l'ombre de la Terre.