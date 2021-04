La Russie annonce le retrait de ses troupes près de l'Ukraine

Le déploiement massif de militaires russes à la frontière avec l'Ukraine et en Crimée inquiétait vivement l'Occident et Kiev depuis plusieurs semaines.

La Russie a annoncé jeudi qu'elle lancerait vendredi le retrait de ses troupes massées près de l'Ukraine et en Crimée annexée, jugeant ses exercices terminés . "Les troupes ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable du pays. J'ai donc décidé d'achever les activités d'inspection dans les districts militaires du sud et de l'ouest", frontaliers de l'Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, cité dans un communiqué.

Les soldats déployés en Crimée en partiront, eux, d'ici au 1er mai , a-t-il ajouté. Le ministre russe de la Défense était arrivé quelques heures plus tôt dans cette péninsule annexée par la Russie en 2014, pour assister aux exercices militaires, en plein pic de tensions avec Kiev et les Occidentaux dans la région.

Avertissement européen

La Russie a multiplié ces derniers jours les exercices en mer Noire et en Crimée, après avoir déployé ces trois dernières semaines des dizaines de milliers de troupes aux frontières de l'Ukraine, avec laquelle elle est à couteaux tirés depuis 2014. Selon plusieurs sources, ce déploiement s'accompagnait d'artillerie, d'hôpitaux de campagne et de réserves. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'UE avaient exprimé leur "préoccupation" et demandé à la Russie de "retirer ses troupes".