La Russie enquête sur les actionnaires français et chinois du géant gazier Yamal

Les services russes anti-monopole ont lancé une enquête interne sur Total, la CNPC et le FRS, les actionnaires français et chinois du mégaprojet gazier Yamal LNG, en raison de "pratiques douteuses".

Dans le désert de glaces de la péninsule de Yamal, aux confins du cercle arctique russe, une des plus grandes plateformes gazières au monde fournit chaque année plus de 18 millions de m³ de gaz naturel liquéfié. Yamal LNG, détenu par le numéro deux du gaz russe Novatek (51%), le groupe français Total (20%), la China National Petroleum Company (CNPC, 20%) et le Fonds chinois de la Route de la Soie (FRS, 9,9%) livre la moitié de son gaz à l'Europe , dont une partie aboutit au terminal gazier de Zeebruges. En cette période de flambée des prix, son rôle est stratégique. Pourtant, la coexistence des trois actionnaires serait loin d'être un long fleuve tranquille. Selon nos informations, la Russie a lancé en mai une enquête sur les deux partenaires, Total et la Chine .

Enquête russe

"Les relations entre ces actionnaires chinois et Mikhelson sont de plus en plus tendues et méfiantes."

Cette enquête est loin de ravir les partenaires chinois de Yamal LNG, dont la China Investment Corporation, la China Development Bank et l'Export Import Bank. "Les relations entre ces actionnaires chinois et Mikhelson sont de plus en plus tendues et méfiantes", ajoute cette source. La Chine ne peut se permettre le luxe de réduire sa part dans ce projet, qui représente 8% de sa demande nationale de gaz.