"La Russie est responsable de la fin du Traité FNI" (OTAN)

L'OTAN constate que la Russie continue à "enfreindre le traité FNI" malgré un dialogue de six mois entamé avec les États-Unis et l'OTAN.

Un traité historique

Ce pacte signé en 1987 par le président des États-Unis Ronald Reagan et le dirigeant de l'ex-URSS Mikhail Gorbatchev visait à éliminer tous les missiles de croisière et balistiques américains et soviétiques lancés à partir du sol d'une portée située entre 500 et 5.500 km. Ce traité historique a ouvert la voie à de nouvelles relations entre le bloc soviétique et l'Occident et contribué de l'empire soviétique.