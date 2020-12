"La Russie ne peut interférer en Biélorussie", affirme l'Otan

L'Otan a rappelé à l'ordre la Russie, dont les interventions croissantes déstabilisent plusieurs pays comme la Biélorussie, où une révolte a éclaté contre le dictateur Loukachenko, mais aussi la Moldavie et la Géorgie.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a adressé un avertissement à la Russie ce mardi, après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'alliance, suite à l'intervention répétée de Moscou dans les affaires de la Biélorussie, mais aussi dans d'autres États de l'ex-URSS, comme la Moldavie et la Géorgie. Les ministres des 30 États de l'Otan se réunissent ce mardi et ce mercredi par vidéoconférence pour traiter, entre autres, de la révision du concept stratégique de l'alliance, du renforcement militaire de la Russie et de la situation en Afghanistan.