La Russie sera "contrainte" de produire de nouveaux missiles si les Etats-Unis le font (Poutine)

Vladimir Poutine a appelé à un "dialogue sérieux" pour "éviter le chaos" après la fin du traité de désarmement nucléaire INF, avertissant que la Russie serait "contrainte" de produire de nouveaux missiles si Washington le faisait et mettant en garde contre "une course aux armements illimitée".

"Pour éviter un chaos où il n'y aucune règle, limite ou loi, il faut encore une fois réfléchir à toutes les conséquences dangereuses possibles et entamer un dialogue sérieux sans ambiguïté", a lancé Vladimir Poutine dans une déclaration publiée par le Kremlin. "La Russie juge nécessaire de relancer entièrement et sans attendre les pourparlers visant à assurer la stabilité stratégique et la sécurité. Nous y sommes prêts", a souligné le président russe.

Il a mis en garde contre une "course aux armements illimitée" si Washington se lançait dans la production de missiles interdits par le traité INF. Dans ce cas, "la Russie sera contrainte de se mettre à la mise au point de missiles analogues" à ceux des Etats-Unis, a-t-il averti, ordonnant aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères et aux services de renseignement de suivre "attentivement" les initiatives prises par Washington en la matière et assurant que les actes de Moscou auront "exclusivement un caractère de réciprocité".