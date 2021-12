La Russie veut-elle envahir l'Ukraine?...

La menace d'une invasion de l'Ukraine par la Russie était au cœur des réunions de l'OTAN et de l'OSCE cette semaine. Le président russe Vladimir Poutine se positionne à nouveau en maître d'un jeu des plus dangereux pour l'Europe.

Depuis plusieurs mois, les signes d'une possible invasion de l'Ukraine par la Russie se multiplient. Comme en avril dernier, Moscou regroupe à la frontière ukrainienne des "dizaines de milliers" de soldats, des drones et des équipements lourds. En face, l'Ukraine a mobilisé la moitié de son armée, près de 125.000 militaires, pour parer à une éventuelle invasion. L'OTAN, de son côté, a accru sa présence dans la région et au large de la Crimée.