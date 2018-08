La Tata Nano sombre dans l'oubli

La Tata Nano et ses promesses de "low cost ultime" sombrent dans l’oubli. Le véhicule le moins cher au monde n’aura finalement jamais rencontré le succès escompté il y a 10 ans.

Elle avait fait le tour de tous les médias au monde. Dix ans plus tard, dire que la Tata Nano n’aura pas rencontré toutes ses promesses est un euphémisme. Discrètement, le petit véhicule "low cost" va rejoindre le cimetière des échecs automobiles. En 2008, la voiture à 115.000 roupies (1.500 euros) voyait pourtant grand. Elle voulait conquérir le monde avec un véhicule basique sans chauffage, ventilation, airbag, etc., et une motorisation à 35 chevaux.