La Terre risque de devenir une étuve

Si les calottes polaires continuent de fondre, les forêts d'être décimées et les émissions de gaz à effet de serre de battre des records, la Terre risque de se transformer dans un état durable et dangereux d'étuve.

On le sait, la pollution due aux énergies fossiles est extrêmement mauvaise pour la planète Bleue. Elle risque même de la transformer en étuve, ont alerté des chercheurs internationaux.

Avec la fonte des calottes polaires, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et les forêts décimées, la Terre finira par franchir un point de rupture... et ce assez rapidement. Un basculement pourrait intervenir "dans quelques décennies seulement", préviennent des scientifiques dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

→ Point de rupture

2100 année de basculement D'ici la fin du siècle, voire avant, la Terre risque de se transformer en étuve.

Concrètement, cela signifie "une température de 4 à 5 degrés Celsius plus élevée qu'à la période préindustrielle et un niveau de la mer 10 à 60 mètres plus haut qu'aujourd'hui", expliquent les chercheurs, pour lesquels le point de rupture sera atteint lorsque la température de la Terre dépassera de 2 degrés celle de l'ère préindustrielle. Elle l'est déjà d'un degré et continue d'augmenter à un rythme de 0,17 degré par décennie.

"Un réchauffement de 2 degrés pourrait activer d'importants éléments de rupture, augmentant ainsi encore davantage la température ce qui pourrait activer d'autres éléments de rupture par un effet domino qui pourrait entraîner la Terre vers des températures encore plus élevées", prévient le rapport.

→ Quelles conséquences avec une Terre étuve?

"Une Terre étuve est probablement incontrôlable et dangereuse pour beaucoup", selon les scientifiques de l'université de Copenhague, de l'Université nationale australienne et de l'Institut de recherche de Potsdam.

Voici ce à quoi notre planète ressemblerait:

Des rivières qui débordent;

Des ouragans qui ravagent les côtes;

Disparition des récifs de corail ;

; Les températures moyennes dépasseraient celles de toute période interglaciaire (soit depuis 1,2 million d'années);

Une hausse très importante du niveau des océans suite à la fonte des calottes polaires;

Par conséquent, les régions côtières actuelles disparaîtront, alors que des centaines de millions de personnes y habitent aujourd'hui.

Le tout avant 2100, voire avant.



"Des endroits sur Terre deviendront inhabitables si la Terre étuve devient une réalité", met en garde Johan Rockström, directeur du Stockholm Resilience Centre.

→ Comment empêcher ce désastre?

Les chercheurs sont clairs: il faut changer immédiatement de mode de vie. Les énergies fossiles doivent être remplacées par des sources à faibles, voire sans, émissions de CO2.

Il faut aussi développer les techniques de capture du CO2, planter des arbres et stopper la déforestation, protéger les terres et les côtes, adopter de meilleures pratiques agricoles et une meilleure gestion des sols.

