La Wallonie perd du terrain en matière de demandes de brevets

Le classement belge des demandes de brevets auprès de l'OEB reste dominé par la Flandre. La Wallonie, déjà sous-représentée, a fait moins bien en 2017 qu'en 2016.

La Wallonie est sous-représentée en matière de demandes de brevets, qui constituent un bon indicateur du dynamisme économique d'un pays, selon les chiffres communiqués mercredi par l'Office européen des brevets (OEB).

A l’échelle régionale, la Flandre est en tête du classement avec 64,2% des demandes de brevets auprès de l'OEB, suivie par la Wallonie (19,6%, en recul par rapport aux 21% de l'année précédente) et la région de Bruxelles-Capitale en troisième position. Parmi le top 20 des régions déposant le plus de brevets auprès de l’OEB, la Flandre arrive en treizième position.

Avec 355 demandes de brevet (+32%), Solvay est de loin l’entreprise la plus active à l’échelle nationale, suivie par le centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC basé à Louvain (191), Umicore (79) et Melexis (53). Agfa-Gevaert (42) a chuté de la troisième à la sixième place tandis qu’Agfa (39) se hisse à la neuvième place suite à la scission du groupe en plusieurs entités en 2017.

Deux universités et un institut de recherche figurent parmi le top 10, l’institut de biotechnologies flamand VIB (45, place 5), l’université de Gand (40, place 7) et la KU Leuven (35, place 10).

Comment expliquer que l'on ne retrouve pas quelques poids lourds de l'économie wallonne dans ce top 10 belge? Chez le motoriste Safran Aero Boosters à Liège, on indique déposer en moyenne 35 demandes de brevets par an auprès de l'OEB. Mais le chiffre pour 2017 serait un peu inférieur, avec 24 requêtes. Ce qui mettrait l'ex-Techspace Aero plus bas dans le classement pour l'année passée. De son côté, le groupe pharma GSK, premier employeur privé du sud du pays, fait remarquer que dans son secteur, les brevets sont moins nombreux, les vaccins faisant l'objet de développement pendant de longues années. Autre remarque: UCB (à la 7ème place) a certes son siège à Bruxelles, mais ses principales installations industrielles belges sont en Wallonie, à Braine L'Alleud.

Les demandes de brevets déposées auprès de l'Office européen des brevets (OEB) par les entreprises et inventeurs belges ont reculé de 1,9% en 2017. Ce léger repli intervient après une année 2016 record, au cours de laquelle la Belgique avait enregistré la plus forte croissance parmi les pays européens (+7%), le nombre de demandes de brevets atteignant alors un plus haut historique.

Au total, les entreprises et inventeurs belges ont déposé l'an dernier 2.155 demandes de brevets auprès de l'OEB contre 2.196 en 2016, ce qui constitue néanmoins le deuxième meilleur résultat sur les dix dernières années, souligne le communiqué.

Au niveau des provinces belges, le Brabant Flamand a une nouvelle fois déposé le plus grand nombre de demandes de brevets auprès de l'OEB avec une part de 17,2% du total contre 16,9% en 2016, tandis que la plus forte hausse était enregistrée dans la province de Liège (+23,9%).

Parmi les 10 secteurs technologiques les plus importants répertoriés à l’OEB, les demandes de brevets belges ont fortement augmenté dans l’optique (+39,1%) et les technologies médicales (+31,5%). Les secteurs qui totalisent le plus grand nombre de demandes de brevets en provenance de Belgique sont les machines spéciales (un secteur couvrant des technologies variées, de l’agriculture à l’impression 3D) et les technologies médicales, avec une part de 7% chacune, viennent ensuite les biotechnologies (6%).

"Il y a dix ans, Huawei n'était pas du tout présent" Benoît Battistelli Président de l'Office européen des brevets

Au niveau global, près de 166.000 demandes de brevets ont été déposées en 2017 auprès de l'OEB, un chiffre record, en hausse de 3,9% par rapport à l'année précédente et la croissance a, comme l'an dernier, été portée par la Chine (+16,6%).