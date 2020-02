La bonne fortune des Indiens cris du Canada

Le chef cri Abel Bosum et le Premier ministre François Legault ont conclu un accord historique.

Les Indiens cris ont conclu un accord économique historique avec le gouvernement québécois, 45 ans après la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, premier traité moderne entre le Canada et les Amérindiens.

Aux confins des territoires nordiques du Québec, il existe une vaste terre presque oubliée, n'eut été son potentiel en ressources naturelles. C'est le territoire des Cris. Alors que partout au Canada, des Amérindiens bloquent les voies ferrées, paralysent l'économie et le transport des voyageurs pour protester contre un projet de gazoduc sur les terres de la tribu des Wet'suwet'en de Colombie-Britannique, les Cris ont choisi de pactiser avec le gouvernement québécois.

"Nous entamons un nouveau chapitre dans la relation de confiance et de collaboration qui unit le Québec et les Cris." François Legault Premier ministre du Québec

Cette entente historique entre le Premier ministre du Québec, François Legault, et les chefs cris scelle un accord d'investissements de 4,6 milliards de dollars sur 30 ans. Au menu de ce traité à saveur économique, la construction de voies ferrées, de routes, mais aussi la formation de la main-d'œuvre amérindienne.

Lors de la signature de l'entente, François Legault a déclaré: "Nous entamons un nouveau chapitre dans la relation de confiance et de collaboration qui unit le Québec et les Cris. Ce protocole d'entente est la preuve qu'il est possible de travailler ensemble sur des projets de développement socio-économique ambitieux, de tirer profit de l'immense potentiel minier du Nord québécois, au bénéfice de nos deux nations."

Le grand chef et président du Gouvernement de la nation crie, Abel Bosum, a pour sa part estimé que "ce projet contribuera à exploiter la richesse des ressources naturelles de la région, à créer des emplois et des occasions d'affaires pour les Cris (...) tout en protégeant notre environnement et notre faune. Il ouvre la voie à un avenir radieux pour nos jeunes".

Une nation amérindienne pragmatique

Alors que de nombreuses nations amérindiennes ont privilégié ces dernières semaines un conflit direct avec Ottawa, les Cris ont toujours alterné négociations, menaces et poursuites judiciaires. Avec succès.

En 1971, le gouvernement du Québec a décidé d'exploiter le potentiel hydro-électrique des rivières situées sur les territoires autochtones de la Baie-James. Les Cris s'y sont opposés. En 1975, ils sont parvenus à une reconnaissance de leurs droits ancestraux lors de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

À l'époque, les Cris ont obtenu des compensations financières de 234 millions de dollars pour l'utilisation de leurs terres par Hydro-Québec. Un montant jugé insuffisant par ces derniers. Les autochtones se sont alors lancés dans une longue bataille judiciaire.

4,6 milliards de dollars L'accord conclu entre le Québec et les chefs cris scelle un accord d'investissements de 4,6 milliards de dollars sur 30 ans.

Pour faire valoir leurs prétentions, les Cris sont devenus aussi procéduriers que les Canadiens. Ils se sont tournés vers le pape, l'ONU, le Parlement européen et ont engagé force avocats. En 2002, les Cris ont signé "La paix des braves" avec le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Cette entente a permis aux Amérindiens d'empocher 3,5 milliards de dollars de La Belle province et 1,4 milliard de dollars du Canada.

Grâce à leur petite population d'aujourd'hui (16.000 âmes) et leur bonne gestion, cette tribu est devenue l'une des plus riches du Canada avec des redevances annuelles d'Hydro-Québec estimées entre 400 millions de dollars et 600 millions de dollars pour l'exploitation de barrages hydro-électriques sur leurs terres.