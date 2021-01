La campagne de vaccination en Europe sous le feu des critiques

Les critiques continuent à fuser en Europe, dénonçant les lenteurs la campagne de vaccination et le manque de doses disponibles. Les États-Unis ont déjà vacciné plus de 5 millions de personnes, en exécution du plan "Warp Speed" coordonné par le Belge Moncef Slaoui. Le Royaume-Uni a administré plus de 1,3 million de doses et Israël a dépassé le million. Les pays de l'Union européenne sont loin derrière, alors que les premières injections ont débuté le 27 décembre. En Allemagne, le niveau le plus élevé, 316.000 personnes ont été vaccinées, en France 5.000 et en Belgique moins de 1.000. Les Pays-Bas et la Suède ont entamé leur campagne ce mercredi seulement.