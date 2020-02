La chine débloque 43 milliards USD pour lutter contre le coronavirus

Contaminations en baisse

Approvisionnement difficile

Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Cinq nouveaux cas (quatre adultes et un enfant, tous de nationalité britannique) ont été annoncés en France samedi, portant le total à 11 dans le pays.

Deux personnes rapatriées en Belgique

La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs vols vers la Chine continentale. Les premiers rapatriés de Wuhan, arrivés le 31 janvier de Chine et placés en quarantaine près de Marseille (sud), verront leur période de confinement prendre fin comme prévu le 14 février. Un deuxième et "dernier" avion affrété par Londres pour rapatrier environ 200 Britanniques et d'autres ressortissants étrangers, a atterri dimanche matin au Royaume-Uni. Au Brésil, 34 personnes ont été rapatriées dimanche de Wuhan et placées en quarantaine sur une base militaire. Ce vol a permis de rapatrier deux personnes habitant en Belgique, qui ont été placées en quarantaine. Selon les autorités sanitaires, ces deux personnes ont été placées en observation stricte et séparées des huit personnes déjà en quarantaine depuis quelques jours, mais qui ont été testées "négatif" jusqu'ici. Il s'agit d'un Belge et d'un ressortissant européen vivant en Belgique. Selon les autorités sanitaires, ils sont en bonne santé et ne présentent pas de symptôme.