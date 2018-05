La coalition internationale dément être à l'origine des frappes en Syrie

La Syrie visée par des missiles, supposément israéliens

Moins d'une journée après les frappes aériennes ayant touché la région de Deir Ezzor, des missiles, attribués à l'aviation israélienne par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme ont visé des dépôts d'armes appartenant au Hezbollah.

"Six missiles ont été tirés contre l'aéroport militaire de Dabaa et ses environs dans le secteur sud-ouest de la province de Homs, et ont frappé des entrepôts d'armes appartenant au Hezbollah libanais", a rapporté à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.