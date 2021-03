La conférence pour l'avenir de la Syrie réunit 5,3 milliards d'euros...

Il y a dix ans, les Syriens descendaient dans la rue contre le régime de Bachar el-Assad. Il s'ensuivit une répression d'une violence inouïe. Une guerre civile entre les forces loyalistes et la rébellion. Une guerre confessionnelle, provoquée par les groupes islamistes. Une guerre par procuration, impliquant la Russie, l'Iran, la Turquie et la coalition occidentale. Plus de 500.000 personnes trouvèrent la mort lors de massacres le plus souvent perpétrés par les terroristes de Daech et du régime d'el-Assad. Aujourd'hui, les violences ont diminué. Mais plus de 12 millions de Syriens vivent déplacés dans une extrême précarité, dont la moitié hors du pays.