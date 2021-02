La contestation contre le coup d'État s'amplifie en Birmanie

"Une contestation d'une telle ampleur en Birmanie, c'est du jamais vu", dit une source européenne. "Le mouvement ne se tarit plus. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue, jusqu'à 20h, l'heure du couvre-feu." Selon cette source, toutes les catégories de la population, "du plus jeune au plus âgé", et toutes les ethnies sont mobilisées à travers le pays.