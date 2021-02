La crise politique s'envenime en Géorgie avec l'arrestation d'un chef de l'opposition

Nika Melia , chef du principal parti d'opposition géorgien, le Mouvement national uni (MNU) , a été extirpé des locaux de sa formation politique , à Tbilissi, pour être placé en détention provisoire ce mardi matin . Des centaines de policiers anti-émeute ont utilisé des gaz lacrymogènes contre ses partisans et des dirigeants de tous les partis d'opposition qui campaient devant le bâtiment depuis près d'une semaine.

Des dizaines de partisans de l'opposition ont également été interpellés lors de cette opération dénoncée immédiatement par les alliés américain et britannique de la Géorgie. Le ministère géorgien de l'Intérieur a rétorqué que la police avait fait "un usage de la force proportionné et utilisé des moyens spéciaux" lors de cette opération.

Le chef du parti d'opposition Lelo, Mamouka Khazaradzé, a appelé à "un combat pacifique et inlassable pour défendre la démocratie géorgienne." "La libération des prisonniers politiques et des élections parlementaires anticipées représentent la seule issue possible à la crise", a-t-il affirmé, devant la presse. Au nom des partis d'opposition, il a appelé à manifester devant le siège du gouvernement.