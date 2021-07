La diplomatie climatique en effervescence pour préparer la COP26

À moins de 100 jours de la COP26 qui se tiendra à Glasgow, le gouvernement britannique a réuni les ministres de l'Environnement de 51 pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Inde, dimanche et lundi. Les négociateurs s'étaient quittés mi-juin après une réunion intermédiaire sans avancée notable sur les sujets clés à résoudre: financement de l'action climatique dans les pays en développement, suivi des engagements de réduction d'émissions, ou encore mise en place des marchés d'émissions de gaz à effet de serre.

"En tant que ministres responsables de la lutte contre le réchauffement climatique, nous portons le poids du monde sur nos épaules et les deux prochains jours seront critiques", a déclaré à Londres le président de la COP26, Alok Sharma. Dans un contexte marqué par une succession d'événements météorologiques extrêmes: précipitations exceptionnelles en Europe et en Chine, températures incendiaires dans l'Est américain et en Sibérie, famine climatique à Madagascar notamment.