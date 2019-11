La fragilité des systèmes alimentaires pour la première mise fois en carte

Le système alimentaire belge est moins durable que celui de ses voisins d’Europe occidentale, apparaît-il sur la première carte de la durabilité des systèmes alimentaires à travers le monde. Des 97 pays pour lesquels des données suffisantes sont disponibles pour réaliser l’exercice, l’exemple à suivre serait la Nouvelle-Zélande, tandis que le pays au système le plus fragile est la Jordanie.

Nos systèmes alimentaires sont-ils durables? Il n’existe pas de réponse absolue à cette question, mais des chercheurs ont mis en place un dispositif qui permet de comparer la situation d’un pays à l’autre et son évolution. Des chercheurs colombiens, américains et français publiaient ce lundi dans une revue éditée par Nature, "Scientific Data", la première carte mondiale de la durabilité des systèmes alimentaires.

La carte agrège en une image la situation des "systèmes alimentaires" – c’est-à-dire de l’ensemble du réseau de production et de consommation de nourriture aux déchets alimentaires. Elle se base pour cela sur 27 indicateurs qui intègrent les dimensions de sécurité alimentaire, mais aussi environnementale, économique et sociale. Elle reprend ainsi des données allant des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, au commerce équitable, en passant par la volatilité des prix de la nourriture, et le gaspillage de nourriture. "C’est la première tentative de mesurer empiriquement la durabilité des systèmes alimentaires à travers le monde, pas seulement en considérant la dimension de la sécurité de nutrition ou l’environnement, mais aussi les dimensions économique et sociale", souligne Camila Bonilla, co-autrice, chercheuse à l’université de Californie.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

Pâle Belgique

La carte, basée sur des données de 2017, montre que la Nouvelle-Zélande obtient le meilleur score de durabilité alimentaire (0.726), alors que la Jordanie a le score le plus faible (0.259). En Europe occidentale, "la Belgique a un score plus bas que ses voisins en raison de valeurs plus faibles à la fois pour les facteurs social et environnemental", indique Steven Prager, chercheur au centre international pour l’agriculture tropicale (CIAT), en Colombie, et co-auteur de la carte.

Le modèle est construit sur base d’un corpus de données disponibles dans 97 pays. Beaucoup d’États manquent donc à l’appel, dont la Chine, un acteur clé des systèmes alimentaires mondiaux. "Pour la Chine, trois variables importantes font défaut, nous indique Steven Prager depuis Palmira: la teneur en carbone des sols, l’accès à l’eau traitée et la volatilité des prix." La construction de cette carte souligne plus généralement, selon l’équipe de chercheurs, "le besoin urgent que les gouvernements et autres acteurs clés investissent dans des systèmes de monitoring plus complet".