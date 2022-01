La guerre des gauches

Alors que les sondages et les thèmes de la campagne pour l'élection présidentielle française penchent clairement à droite, la gauche semble incapable d'imposer ses sujets et son calendrier. La multiplication des candidatures complique la présence de cette famille politique au second tour... et les derniers rebondissements, censés apporter des solutions, n'ajoutent pour le moment que de la confusion.