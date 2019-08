"La justice belge devrait enquêter sur le détournement de beIN Sports. C'est le piratage du siècle!"

La chaîne qatarie beIN Sports, diffusé partout dans le monde, dénonce le piratage de ses dix chaînes par un site logé en Arabie saoudite. Le détournement aurait déjà coûté des milliards de dollars à beIN. La Belgique est concernée, comme toute l'Europe.

Le signal des dix chaînes du groupe qatari beIN Sports, qui diffuse les plus grands événements sportifs, comme la Coupe du monde de football, partout dans le monde, est détourné par beoutQ, une chaîne logée en Arabie saoudite et diffusée par l'opérateur satellite Arabsat ainsi que la télévision par internet IPTV.

Ce sont les images de beIN, ils ont juste remplacé le logo par beoutQ et changé les commentaires. Une source proche du Qatar

BeoutQ, dont le nom signifie "sort du Qatar", diffuse ces images quasi gratuitement. Cette chaîne aurait été créée pour discréditer le Qatar dans le cadre d'un embargo décrété en 2017 contre le royaume qatari.

"C'est le piratage du siècle! Ce sont les images de beIN, ils ont juste remplacé le logo par beoutQ et changé les commentaires. Il suffit d'acquérir un décodeur sur internet, et on ne paie aucun abonnement", dénonce une source proche du Qatar. "La perte financière est énorme, on parle de plus d'un milliard de dollars tous les six mois", ajoute-t-elle.

La Belgique concernée

Ce détournement impacte les détenteurs de droits, comme la FIFA ou l'UEFA, dont le "business model" dépend du paiement des droits de diffusion.

Tout le marché européen est concerné, y compris la Belgique. La France a lancé une enquête. Aucun dossier ne semble ouvert en Belgique pour l'instant.

"La Belgique est aussi visée par le piratage de beIN Sports. De nombreuses personnes y reçoivent beoutQ à la place de beIN. La justice belge devrait enquêter", dit cette source.

La FIFA condamne beoutQ

La violation de nos droits par beoutQ nuit inévitablement à tous les aspects du secteur, des détenteurs de droits aux licenciés légitimes, consommateurs et supporters, participants (y compris les joueurs, les clubs et les équipes nationales) et, finalement, au sport lui-même. Les détenteurs de droits de diffusion (FIFA, UEFA...)

La FIFA, la Bundesliga, LaLiga et d'autres grands détenteurs des droits de diffusion du football condamnent l'arnaque.

"Nous, les détenteurs de droits de diverses compétitions de football, condamnons collectivement et avec la plus grande fermeté la violation caractérisée de nos droits de propriété intellectuelle par le diffuseur pirate connu sous le nom de beoutQ et appelons les autorités d'Arabie saoudite à nous soutenir", lit-on dans ce communiqué diffusé mercredi.

"La violation de nos droits par beoutQ nuit inévitablement à tous les aspects du secteur, des détenteurs de droits aux licenciés légitimes, consommateurs et supporters, participants (y compris les joueurs, les clubs et les équipes nationales) et, finalement, au sport lui-même".

D'autres instances, comme le All England Law Tennis Club (AELTC) condamnent aussi "l'opération de piratage de beoutQ". "Les droits exclusifs des enregistrements de l'AELTC se sont retrouvés dans le monde via beoutQ (...) ce qui est illégal et nuit à la valeur commerciale de Wimbledon partout dans le monde", affirme l'AETLC.

Les autorités saoudiennes ne bougent pas

Le gouvernement saoudien a lui-même dénoncé beoutQ dans une récente déclaration, mais ce ne fut suivi d'aucun effet sur le terrain.

Le groupe beIN Sport a tenté de porter l'affaire devant la justice en Arabie saoudite. Mais, après de longues recherches, il n'a trouvé aucun cabinet d'avocat dans le pays disposé à défendre ses droits dans cette affaire.