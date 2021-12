La mauvaise passe de Boris Johnson

À mi-mandat, le Premier ministre britannique est attaqué de toutes parts après une série de scandales et d'erreurs stratégiques. La gestion du "raz-de-marée" du variant Omicron, dans les semaines à venir, sera son épreuve de feu.

Après David Cameron en 2016, puis Theresa May en 2019, Boris Johnson peut-il être le troisième Premier ministre tory en à peine six ans à être forcé de quitter Downing Street dans le fracas d'une grave crise? La question se pose désormais ouvertement au sein du parti conservateur, après une année 2021 aussi complexe à gérer que la précédente.

Le déficit de légitimité de Johnson semble profond, tant les crises ont été nombreuses: tensions en Irlande du Nord, blocage du protocole nord-irlandais de l'accord de retrait signé avec l'Union européenne, détérioration spectaculaire des relations avec les voisins européens, hausse historique des impôts très mal digérée par les Tories, manque de camionneurs et de travailleurs européens, pénuries chroniques dans les supermarchés, tragédie des migrants dans la Manche, scandales divers et variés aux Communes et à Downing Street.

La menace Omicron

Le pire est peut-être à venir, avec ce que Johnson présente lui-même comme un "raz-de-marée", celui du variant Omicron, qui prendra le dessus sur le variant Delta dans les prochaines heures, selon les dernières projections.

"Le variant Omicron se propage à une vitesse phénoménale." Sajid Javid Ministre de la Santé

"Il se propage à une vitesse phénoménale", a averti le ministre de la Santé, Sajid Javid. "C'est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant." Devant les Communes, il a indiqué que près de 200.000 personnes étaient actuellement infectées dans un intervalle de 24 h.

Le doublement du nombre de cas tous les trois jours risque de provoquer un nouvel engorgement des hôpitaux, avec un pic attendu à la mi-janvier, y compris si les symptômes s'avèrent plus bénins que les précédents variants.

Cette nouvelle vague pourrait bien être celle de trop pour Boris Johnson… à moins qu'elle constitue, à l'inverse, une salutaire épreuve de feu, deux ans après les dernières élections générales et un peu plus de deux ans avant les prochaines.

La gestion des différentes campagnes vaccinales, depuis un an, a été un modèle de rapidité et d'efficacité, qui a permis au Royaume-Uni de se déconfiner avant les autres pays européens, dès le début du printemps et sans recours à un passe sanitaire. C'est sur ce ressort que compte s'appuyer Johnson dans les semaines à venir, avec un programme de rappels sans précédent, qui permettra virtuellement à l'intégralité de la population britannique d'être totalement vaccinée à la fin du mois. 18 millions de troisièmes doses seront injectés dans les dix-sept prochains jours, qui s'ajouteront aux 23 millions de doses déjà injectées chez les personnes les plus à risques.

Cet engagement est réaliste, au regard du succès des premières phases de la campagne vaccinale et de la forte adhésion des Britanniques à la vaccination. Reste à connaître la sévérité réelle d'Omicron et la capacité réelle des trois doses de vaccins à encaisser cette nouvelle attaque virale, alors que le premier décès a été constaté lundi dans un hôpital de Londres.

Bronca des députés conservateurs?

La marge de manœuvre de Johnson est limitée. Entre 70 et 100 députés conservateurs pourraient rejeter ce mardi le vote introduisant des restrictions plutôt souples (fermetures des discothèques, encouragement au télétravail). Cette rébellion sera la plus importante depuis la victoire du parti conservateur aux élections générales de 2019, même si Boris Johnson a déjà traversé des tempêtes plus fortes, notamment lorsque son gouvernement a été mis en minorité aux Communes après sa tentative de suspension du Parlement.

Paradoxalement, les oppositions les plus féroces viennent de son propre camp, notamment de l'ancienne Première ministre Theresa May. Celle-ci est presque aussi vocale dans son opposition à Johnson que le leader du Labour Keir Starmer, qui votera en faveur des restrictions ce mardi. Un Keir Starmer qui est désormais jugé plus apte que Johnson pour le poste de Premier ministre, selon un sondage d'Ipsos Mori.