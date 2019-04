La menace chinoise évoquée lors de la réunion ministérielle de l'Otan à Washington

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders se rend à la ministérielle de l’Otan à Washington. Au menu, les 70 ans de l’alliance, la Russie, le terrorisme, la contribution financière et la Chine.

L’Otan, la plus importante alliance militaire du monde, fête ses 70 ans cette semaine à Washington. Le Président des Etats-Unis a reçu mardi à la Maison-Blanche le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg dont le mandait vient d’être prolongé jusque 2022. Ces mercredi et jeudi, les ministres des Affaires étrangères des 29 pays de l’Otan se réunissent dans la capitale américaine. Le ministre belge des Affaires et de la Défense Didier Reynders (MR) sera aux premières loges.