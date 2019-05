La nouvelle définition mondiale du kilogramme entre en vigueur

Le Système international d’unités (SI), qui a été redéfini par des représentants d’une soixantaine de pays dans le monde, a modifié ce lundi la définition mondiale du kilogramme , du kelvin , de l’ ampère et de la mole .

Jusqu’à maintenant, le kilogramme était défini comme étant égal à la masse du "grand K", un cylindre de platine et d’iridium conservé depuis 1889 au Bureau international des poids et mesures en France. Plusieurs scientifiques ont observé que cette masse avait légèrement changé par rapport aux six copies témoins réalisées à la même période, dont deux se trouvent en Belgique. La différence avait atteint 50 millionièmes de gramme.