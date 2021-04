La santé d’Alexeï Navalny inquiète, des médecins sur place

Le détracteur du Kremlin aurait déclaré, ce lundi, via Instagram, avoir de la fièvre et souffrir d'une forte toux.

Alexeï Navalny ne semble pas aller mieux et ses publications sur les réseaux sociaux ne se veulent pas plus rassurantes. Le détracteur du Kremlin aurait déclaré, ce lundi, via Instagram, avoir de la fièvre et souffrir d'une forte toux, en plus des douleurs au dos et des problèmes aux jambes dont il se plaint depuis la fin du mois mars. Navalny affirme également qu'un détenu de son baraquement aurait été hospitalisé lundi des suites d'une tuberculose. Il s’agirait du troisième détenu à avoir contracté la maladie en une semaine.