La sonde Parker s'en va "toucher le soleil" pour étudier les tempêtes solaires

Elle sera le premier objet construit par l’homme à affronter les conditions infernales de cette partie de l’atmosphère du Soleil : la sonde, qui doit s’envoler samedi de Cap Canaveral en Floride, la traversera à 24 reprises à quelque 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil, pendant les 7 ans que doit durer la mission (par comparaison, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres). Pour survivre, le vaisseau est équipé d’un bouclier en composite carbone d’une douzaine de centimètres d’épaisseur qui doit le protéger d’une température de 1.400 degrés et maintenir la suite d’instruments scientifiques à une température confortable de 29 degrés.

Ces instruments doivent permettre de mesurer les particules à haute énergie , les fluctuations magnétiques et prendre des images pour tenter de mieux comprendre cette couronne, qui est "un environnement très étrange, peu familier pour nous" , explique Alex Young, un spécialiste du Soleil à la Nasa. De fait, l’observation à distance est arrivée à ses limites, souligne Nicky Fox, membre du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins University et responsable scientifique de la mission. "Il nous faut aller là où ça se passe, là où toutes ces choses mystérieuses se produisent" , estime-t-elle.

La météo spatiale

Contrairement à un feu de camp, où la partie la plus chaude est au centre, la température augmente à mesure que l’on s’éloigne du Soleil. "Quand vous allez de la surface du Soleil, qui est à 5.500 degrés Celsius, à la couronne on se retrouve très vite à des millions de degrés" , explique Alex Young.

En 2014, la Nasa avait révélé qu’une puissante tempête solaire avait manqué de toucher la Terre 2 ans plus tôt. La tempête s’est produite le 23 juillet 2012, et a été la plus puissante depuis 1859. Si l’éruption avait eu lieu une semaine plus tôt, la Terre aurait été en première ligne. L’Académie nationale des Sciences a estimé que l’impact d’une tempête d’une telle ampleur, si elle frappait la Terre, coûterait à l’économie mondiale 2.000 milliards de dollars et causerait des dégâts d’une ampleur inédite. "Il est tout aussi important pour nous d’être capables de prévoir la météo spatiale que cela l’est de prévoir la météo sur Terre", affirme Alex Young.