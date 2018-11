La sonde de la Nasa InSight a atterri sur Mars et fonctionne

"Atterrissage confirmé!", a annoncé la contrôleuse, déclenchant une immense ovation et des sauts de joie des ingénieurs et scientifiques de la Nasa dans la salle de contrôle. Quelques minutes plus tard, InSight a envoyé sa première photo prise depuis la surface de la planète, une image brumeuse, sans doute assombrie par le nuage de poussières créé par l'impact, mais où l'horizon est visible.