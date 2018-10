La voie à suivre pour limiter le réchauffement à 1,5°C

Trois ans après l’Accord de Paris, qui prévoit de maintenir le réchauffement global "bien en deçà de 2°C" et de "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C", le Giec documente pour la première fois la seconde partie de l’énoncé. Il détaille dans un rapport de 400 pages, qui repose sur quelque 6.000 études scientifiques, les conséquences d’un réchauffement de 1,5°C par rapport au début de l’ère industrielle (c’est-à-dire d’un demi-degré par rapport à aujourd’hui). Et indique la voie à suivre si l’on veut plafonner le réchauffement à ce niveau. Ce rapport spécial a mobilisé 91 auteurs et éditeurs issus de 40 pays – des climatologues mais aussi des experts du développement et économistes. D’ici à vendredi, les délégués des États discutent ligne par ligne du résumé de quinze pages à l’attention des décideurs qui sera rendu public lundi prochain.