La voiture d'aujourd'hui aura-t-elle encore sa place en 2028?

Greenpeace, s'appuyant sur un rapport jugeant de l'impact des automobiles sur l'environnement, s'attaque aux constructeurs automobiles. Si dans dix ans plus aucun véhicule à moteur diesel et essence n'était vendu en Europe, nous aurions, selon l'ONG environnementale, 60% de chances de contenir le réchauffement climatique sous 1,5°C. En attendant, la réglementation contre les véhicules polluants avance.

• Conclu fin 2015 dans la capitale française par plus de 190 pays sous l'égide de l'ONU . Il vise à contenir le réchauffement sous le seuil de 2°C par rapport au niveau pré-industriel. • L'objectif des Etats-Unis , fixé par l'administration Obama , est une réduction de 26% à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005 . • Entré en vigueur le 4 novembre 2016 , après sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre de la planète . Le 1er juin 2017 , Donald Trump annonce que son pays, 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre , se retire de l'accord de Paris, car "trop coûteux pour les États-Unis" .

Horizon 2028

Le rapport du DLR montre que la dernière voiture équipée d’un moteur à combustion interne (essence ou diesel, et même hybride) devrait être vendue au plus tard en 2028 pour que les pays du Vieux Continent puissent respecter les objectifs fixés par l'Accord de Paris. Une exigence nécessaire pour voir disparaître des routes européennes les voitures polluantes en 2040.

Cette résolution pourrait améliorer le quotidien des européens. "La disparition de toutes ces voitures à moteur à combustion ne profitera pas seulement au climat, elle contribuera également à améliorer la qualité de vie dans les villes et au-delà", a expliqué Joeri Thijs , expert en mobilité et en qualité de l'air chez Greenpeace.

"Ecologiser" le secteur industriel

Greenpeace s'attaque maintenant aux constructeurs automobiles. Elle leur demande de repenser la production de leurs produits. Selon l'ONG, les nouvelles voitures devraient être "plus petites, plus légères et partagées dans la mesure du possible".